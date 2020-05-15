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Ливийская палата и "пятерка" стран обвинили Турцию в пособничестве террористам Сарраджа

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2:36   15 Мая 2020
Политика

Ливийская палата и "пятерка" стран обвинили Турцию в пособничестве террористам Сарраджа

Ливийская палата и "пятерка" стран обвинили Турцию в пособничестве террористам Сарраджа

Ливия поддержала совместное сообщение Греции, Египта, Кипра, ОАЭ и Франции, которое осудило Турцию, вмешавшуюся во внутренние дела североафриканского государства и подорвавшую его суверенитет. По мнению "пятерки", Анкара нарушает международное право.

Председатель парламентского комитета по международным делам Палаты представителей Юсеф аль-Аккури отметил, что действия Турции нарушают стабильность всего Средиземноморского региона и противоречат резолюции ООН. По его словам, Турция обострила конфликт между так называемым Правительством национального согласия (ПНС) и Ливийской национальной армией (ЛНА), сообщает Федеральное агентство новостей.

"Пятерка" стран неоднократно призывала Анкару прекратить сотрудничать с Файезом Сарраджем, так как оно мешает международному сообществу мирно урегулировать конфликт в Ливии. Несмотря на это, Турция продолжает пособничать террористическому режиму и поставлять в страну оружие и сирийских наемников.

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Автор: Борис Нестеров
#турция #ливия

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