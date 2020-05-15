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1:50   15 Мая 2020
Политика

Киев отказал Донбассу в особом конституционном статусе

Киев отказал Донбассу в особом конституционном статусе

Киев не собирается закреплять в Конституции Украины особый статус Донбасса. К такому решению пришла контактная группа по урегулированию ситуации на территории Донбасса.

Переговорщики по урегулированию конфликта в Донбассе, состав которых недавно изменил президент Украины Владимир Зеленский, исключили возможность закрепления особого статуса Отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в Конституции страны, сообщает РИА Новости.

ЛНР и ДНР заявили о своей независимости в 2014 году, после госпереворота в стране, в результате чего власти Украины начали военную операцию против самопровозгляшенных республик. Несмотря на попытки урегулировать конфликт, стороны до сих пор ведут воинственные перестрелки. По данным ООН, за шесть лет войны жертвами стали около 13 тыс. человек.

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Автор: Яна Либерман
#донбасс #украина #зеленский

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