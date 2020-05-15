Протестующие в Болгарии потребовали отставки правительства

Протестующие провели антиправительственную демонстрацию в центре Софии. Участники митинга заявили, что не разойдутся, пока правительство Болгарии не уйдет в отставку.

Протестующие начали собираться перед зданием парламента утром 14 мая. Жители Болгарии обвинили власти в недостаточных мерах по оказанию помощи гражданам в условиях пандемии коронавируса.

Болгарские власти 13 мая по итогам внеочередного заседания вместо ослабления действующих в стране ограничений объявили о введении нового режима чрезвычайной ситуации, который продлится до 14 июня. Правительство обязало граждан соблюдать санитарно-эпидемиологические предписания, однако не предусмотрело никаких мер государственной поддержки для тех, кто в результате ограничений понес убытки.

Митинг в Софии начался утром в четверг, буквально за пару часов на центральной площади собралось около трех тыс. человек. Протестующие перекрыли движение перед зданием парламента. Впоследствии акция переросла в столкновения с полицией. Митингующие попытались штурмовать здание Национального собрания, но стражам порядка удалось оттеснить участников акции.

Антиправительственный митинг, прошедший в Софии, стал самым крупным за последние несколько месяцев, отметил в беседе с изданием "ПолитЭксперт" болгарский политолог Пламен Пасков. По его словам, решение правительства о продлении ограничений с отказом от выплат компенсаций стало последней каплей.

Акция была организована партией "Возрождение", возглавляемой Костадином Костадиновым. Политик считает, что действующее правительство плохо справляется со своей работой. Костадинов указал, что власти не предложили никаких мер для того, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию в стране.