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0:56   15 Мая 2020
Политика

Захарова напомнила Вашингтону об ответственности США и НАТО за кризис в Ливии

Захарова напомнила Вашингтону об ответственности США и НАТО за кризис в Ливии

Брифинг представителей Госдепа, приписавших России "деструктивную роль" в Ливии, вызвал недоумение в Москве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщается на сайте дипведомства.

Захарова обратила внимание на критические заявления о деструктивной роли, которую Россия якобы сыграла в ливийском кризисе, прозвучавшие в ходе брифинга в Госдепартаменте, передает ФАН.

Первый заместитель помощника госсекретаря США Генри Вустер и заместитель помощника по вопросам Европы и Евразии Кристофер Робинсон обвинили Россию в применении "гибридной тактики".

Официальный представитель МИД РФ отметила, что наибольшее удивление у российской стороны вызвало заявление, что Москва якобы препятствует "миротворческим  усилиям" Вашингтона в этой североафриканской стране.

Дипломат в связи с этим напомнила американским коллегам, что именно США несут прямую ответственность за ливийский кризис, продолжающийся по сей день. Захарова указала, что американцы вместе с союзниками по НАТО в 2011 году совершили вооруженную агрессию в отношении Ливийской Джамахирии, что являлось грубым нарушением резолюции 1973 Совета Безопасности ООН.

Действия Вашингтона и их союзников привели к разрушению всех государственных институтов и силовых структур страны и подрыву межрегиональных и межплеменных отношений, подчеркнула официальный представитель МИД.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #сша #мид #ливия

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