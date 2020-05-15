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0:15   15 Мая 2020
Общество

Оперштаб: в Москве скончались еще 68 пациентов с коронавирусом

Оперштаб: в Москве скончались еще 68 пациентов с коронавирусом

Новые случаи смерти пациентов с коронавирусом зафиксированы в столице. Об этом сообщил оперативный штаб Москвы.

Еще 68 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Москве, по сообщению столичного оперативного штаба.

Подробная и достоверная информация о COVID-19 в РФ представлена на официальном сайте стопкоронавирус.рф. По последним данным в Российской Федерации выявлено 252 245 случаев коронавируса, 53 530 человек выздоровело, 2 305 умерло.

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Автор: Илья Романович
#пандемия #коронавирус #COVID-19

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