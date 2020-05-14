Васильева занимается устрашением россиян спекуляциями на тему COVID-19

Глава профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева посвятила прямой эфир на YouTube манипуляциям со статистикой заболеваемости при низкой смертности от коронавируса в России. Васильева считает, что бороться за жизнь пациентов не нужно.

Васильева не доверяет официальным данным, однако при этом считает, что в больницах не нужно бороться за жизнь пациентов с пневмонией, которые, по ее словам, почти всегда погибают. Такая ситуация наблюдается в больницах во всех странах и по всему миру. Власти объясняют относительно низкую летальность от коронавируса в России тем, что были своевременно приняты необходимые меры, благодаря которым удалось избежать рисков инфекции.

Глава "Альянса врачей" пыталась убедить своих зрителей на YouTube, что если попадаешь в больницу, то, скорее всего, умрешь, утверждает Васильева. Однако этот тезис более, чем спорный, отмечает Nation News. Кроме того, нельзя забывать, что российские медики, которые, по мнению Васильевой, неспособны лечить "в ужасных условиях", спасли уже больше больных на ИВЛ, чем в США, где на пике эпидемии в Нью-Йорке умирали 88% пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких.