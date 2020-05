Российская сторона потребовала от NYT опровержения материала о статистике COVID-19 в РФ

Посольство России передало в американскую газету The New York Times письмо с требованием опровергнуть материал о "заниженной" статистике смертности от коронавирусной инфекции в РФ. Об этом сообщили российские дипломаты.

Американские СМИ The New York Times и Financial Times недавно опубликовали материалы о ситуации с COVID-19 в России. Журналисты сообщили, что озвученное официальными источниками число смертей пациентов с коронавирусной инфекцией ниже, чем есть на самом деле. Однако редакции не назвали источники информации и не привели соответствующих доказательств.

Государственная дума РФ предложила лишить иностранные издания аккредитации за информационные вбросы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что пока от редакторов потребуют опровержения данных.