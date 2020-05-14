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 Видеоконференция ТКГ по Донбассу оказалась на грани срыва из-за Киева

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22:51   14 Мая 2020
Политика

Видеоконференция ТКГ по Донбассу оказалась на грани срыва из-за Киева

Видеоконференция ТКГ по Донбассу оказалась на грани срыва из-за Киева

Киев отказался от диалога с представителями Донбасса, в связи с чем видеоконференция Трехсторонней контактной группы (ТКГ) оказалась на грани срыва. Об этом заявил российский полпред на переговорах Борис Грызлов.

Грызлов заявил, что украинские представители не только нарушают Минские соглашения, но и отказываются от прямого диалога с Донбассом. Позиция Киева противоречит резолюции Совбеза ООН, принявшего Комплекс мер, добавил российский полпред.

По словам Грызлова, ситуация начала обостряться еще накануне, когда проходили заседания подгрупп. Члены украинской делегации не скрывали своего нежелания общаться с представителями Донецка и Луганска.

Грызлов считает, что Киев открыто пытается выжить представителей ДНР и ЛНР из рабочих групп и Контактной группы. Полпред РФ добавил, что нынешняя украинская власть все больше напоминает своих предшественников, передает "Интерфакс".

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Автор: Илья Романович
#донбасс #украина #контактная группа #грызлов

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