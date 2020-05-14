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Ослабление ограничительных мер может начаться в Москве в течение двух недель

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22:41   14 Мая 2020
Общество

Ослабление ограничительных мер может начаться в Москве в течение двух недель

Ослабление ограничительных мер может начаться в Москве в течение двух недель

Эпидемиологическая обстановка в Москве может улучшиться в ближайшие недели. Такой прогноз сделал мэр города Сергей Собянин.

Градоначальник предположил, что при улучшении ситуации с коронавирусной инфекцией возможно ослабление ограничительных мер. Однако предпринимать какие-либо решения по их снятию можно будет через одну или даже две недели. На данный момент, по мнению Собянина, говорить о возвращении к привычной жизни не приходится.

Жители Москвы могут носить перчатки на улице, но это остается правом каждого гражданина, добавил мэр Москвы. Сейчас обязательных предписаний о средствах защиты нет, сообщил ТАСС.

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Автор: Борис Нестеров
#москва #собянин #коронавирус

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