Федоров: фотографию Гитлера на сайте проекта "Банк памяти" могли разместить власти США

Власти США предпринимают попытки вмешательства во внутренние дела России через информационные атаки на Рунет. Примером тому являются снимки нацистов, размещенные провокаторами на российских сайтах. Такое заявление сделал Госдумы РФ Евгений Федоров.

Недавно на сайт "Бессмертный полк" неизвестные выложили фотографию рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера и назвали полковником Василием Алексеевым. На другом российском сайте "Банк памяти" появилась анкета с фотографией Адольфа Гитлера, подпись к которой "утверждает", что на снимке участник Великой Отечественной войны по имени Гитле Адоль Алоисо, передает ФАН.

Федеров полагает, что главной целью таких информационных вбросов в Рунете — оказывать влияние на россиян. Депутат считает, что правительство Соединенных Штатов может быть причастно к подобным вбросам. Он также указал на то, что США открыто ненавидят Парад Победы и не скрывали радости по поводу его отмены.

"На сайте "Бессмертного полка" миллионы фотографий, в рабочем порядке это хулиганство могли бы убрать. Но все это стали раскручивать СМИ и ресурсы интернета, которыми управляет американское посольство", — сказал политик.

Следственный комитет провел проверку и возбудил уголовные дела о попытке реабилитировать нацизм за публикацию фотографий деятелей Третьего рейха.

Председатель Общероссийского общественного движения "Корпус "За чистые выборы" Алена Булгакова рассказала какие последствия за публикации фотографий нацистов ждут провокаторов.