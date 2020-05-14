Переливание крови позволило за несколько дней вылечить "тяжелого" пациента с коронавирусом

Кровь переболевшего COVID-19 донора позволила вылечить жителя Санкт-Петербруга, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию. Информацию об этом передает комитет по здравоохранению Северной столицы.

Трое жителей Петербурга поступили в 40-ю больницу в крайне тяжелом состоянии. Медицинские работники приняли решение перелить им плазму переболевших COVID-19 доноров. После переливания крови состояние одного из пациентов улучшилось уже на второй день. В третий день его перевели из реанимации в обычную палату. На данный момент он полностью здоров.

Второго пациента, которому перелили плазму донора, уже перевели из реанимации. Третий больной с каждым днем чувствует себя лучше.