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Минздрав РФ подготовил проект о переносе модернизации первичного звена здравоохранения

Минздрав РФ подготовил проект о переносе модернизации первичного звена здравоохранения

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21:16   14 Мая 2020
Общество

Минздрав РФ подготовил проект о переносе модернизации первичного звена здравоохранения

Минздрав РФ подготовил проект о переносе модернизации первичного звена здравоохранения

Проект о переносе на полгода модернизации первичного звена здравоохранения подготовил Минздрав РФ.

Документ подготовлен из-за необходимости направить бюджетные средства на устойчивое развитие экономики в условиях коронавирусной инфекции, подчеркивается в пояснительной записке. В четверг на федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликовали документ.

На прошлой неделе министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что модернизация первичного звена системы здравоохранения является одной из ключевых задач ведомства. После этого нужно пересмотреть требования к инфекционным отделениям в российских медучереждениях, формировавшиеся в обычном режиме, по словам Мурашко.

 

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Автор: Кристина Мокроусова
#проект #перенос #минздрав рф

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