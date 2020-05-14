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21:05   14 Мая 2020
Политика

Асад помог вернуться на родину сирийским студентам из России

Асад помог вернуться на родину сирийским студентам из России

Самолет, перевозивший сирийских студентов из РФ, прибыл в Международный аэропорт Латакии вчера вечером. Об этом сообщает спецкор Федерального агентства новостей в Сирии. 

По информации СМИ, вечером в среду, 13 мая, в Международный аэропорт Латакии прибыл самолет с сирийскими студентами. Вернувшихся на родину молодых людей встретила бригада медиков. У студентов были взяты анализы на COVID-19. 

По словам директора Департамента здравоохранения Латакии, тест на коронавирус сдали все 16 студентов. Ни у одного из прибывших не наблюдалось каких-либо признаков болезни. Молодых людей перевезли в карантинный центр в город Дамаск, где им придется сидеть 14 дней на карантине. 

Сирийский лидер Асад создал все необходимые условия, чтобы предупредить распространение коронавируса для граждан страны. В большинстве городах страны проводятся мероприятия по дезинфекции, а также введен комендантский час. 

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Автор: Ирина Большунова
#сирия #асад #латакия

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