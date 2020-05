Financial Times получила требование МИД России об опровержении данных

Российское посольство в Лондоне передало письмо от МИД в редакцию газеты Financial Times, которая выпустила статью о якобы заниженных показателях смертности пациентов с коронавирусом в Москве и Санкт-Петербурге.

В послании содержится требование опровергнуть недостоверную информацию. Более подробно позицию властей РФ объяснит посол Андрей Келин, сообщает NEWS.ru. В столичном Департаменте здравоохранения ранее отметили, что сравнение показателей общей смертности в месячной динамике, которым оперирует FT, некорректно и не позволяет судить о тенденциях. Кроме того, диагноз COVID-19 устанавливается в результате вскрытия, данные которого исключительно точны.

Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что дальнейшая судьба Financial Times и The New York Times в России зависит публикации ими опровержений своих беспочвенных спекуляций, откровенных антироссийских фейков. В Госдуме призвали лишить эти издания аккредитации, поскольку появление в них статей, основанных на одних лишь домыслах, недопустимо.