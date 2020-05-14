Financial Times получила требование МИД России об опровержении данных

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минздрав РФ подготовил проект о переносе модернизации первичного звена здравоохранения

Минздрав РФ подготовил проект о переносе модернизации первичного звена здравоохранения

 Гости эфира «Патриота» поддержали изменения в ЕГЭ-2020 и оценили итоги «дистанционки»

Гости эфира «Патриота» поддержали изменения в ЕГЭ-2020 и оценили итоги «дистанционки»
Асад помог вернуться на родину сирийским студентам из России

Асад помог вернуться на родину сирийским студентам из России

 Дацюк: Майдан привел к власти предателей Украины

Дацюк: Майдан привел к власти предателей Украины
Политолог Таран: Киев негодует из-за встречи Козака в Берлине без представителей Украины

Политолог Таран: Киев негодует из-за встречи Козака в Берлине без представителей Украины

 Историк Кузник: США превратились в мировое посмешище, утратив исключительность

Историк Кузник: США превратились в мировое посмешище, утратив исключительность
Минздрав РФ подготовил проект о переносе модернизации первичного звена здравоохранения

Минздрав РФ подготовил проект о переносе модернизации первичного звена здравоохранения

 Гости эфира «Патриота» поддержали изменения в ЕГЭ-2020 и оценили итоги «дистанционки»

Гости эфира «Патриота» поддержали изменения в ЕГЭ-2020 и оценили итоги «дистанционки»
Асад помог вернуться на родину сирийским студентам из России

Асад помог вернуться на родину сирийским студентам из России

 Дацюк: Майдан привел к власти предателей Украины

Дацюк: Майдан привел к власти предателей Украины
Политолог Таран: Киев негодует из-за встречи Козака в Берлине без представителей Украины

Политолог Таран: Киев негодует из-за встречи Козака в Берлине без представителей Украины

 Историк Кузник: США превратились в мировое посмешище, утратив исключительность

Историк Кузник: США превратились в мировое посмешище, утратив исключительность
20:52   14 Мая 2020
Общество

Financial Times получила требование МИД России об опровержении данных

Financial Times получила требование МИД России об опровержении данных

Российское посольство в Лондоне передало письмо от МИД в редакцию газеты Financial Times, которая выпустила статью о якобы заниженных показателях смертности пациентов с коронавирусом в Москве и Санкт-Петербурге.

В послании содержится требование опровергнуть недостоверную информацию. Более подробно позицию властей РФ объяснит посол Андрей Келин, сообщает NEWS.ru. В столичном Департаменте здравоохранения ранее отметили, что сравнение показателей общей смертности в месячной динамике, которым оперирует FT, некорректно и не позволяет судить о тенденциях. Кроме того, диагноз COVID-19 устанавливается в результате вскрытия, данные которого исключительно точны.

Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что дальнейшая судьба Financial Times и The New York Times в России зависит публикации ими опровержений своих беспочвенных спекуляций, откровенных антироссийских фейков. В Госдуме призвали лишить эти издания аккредитации, поскольку появление в них статей, основанных на одних лишь домыслах, недопустимо.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#мид рф #опровержение #вброс #фейк #посольство рф #financial times #пандемия #коронавирус #COVID-19

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...