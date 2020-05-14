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20:22   14 Мая 2020
Общество

Директор лицея в Балашихе оценил идею отказа от перемен

Директор лицея в Балашихе оценил идею отказа от перемен

Отказаться от идеи перерывов между уроками в школах будет несложно, заметил директор ГАОУ "Балашихинский лицей" Дмитрий Белоусов.

Воплощение в жизнь рекомендации Роспотребнадзора несложно, заметил Белоусов в комментарии телеканалу "360".  Организовать отдых детей между занятиями можно будет в разное время, считает глава лицея. Существует возможность организовывать перерывы в активном ключе в спортивном зале, предложил директор ГАОУ "Балашихинский лицей".

Введение подобной меры на фоне сложившейся эпидемиологической ситуации может стать вызовом для сотрудников образовательного учреждения. Несмотря на это, выполнение рекомендации более чем возможно. Совет федерации РФ поддержал предложение Роспотребнадзора. Родителям и педагогам необходимо будет провести разъяснительную беседу, чтобы дети были готовы к нововведениям перед новым учебным годом, заметила председатель комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Актуальную информацию о пандемии коронавирусной инфекции нужно отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там своевременно размещаются все указы властей, нацеленные на решение сложившейся ситуации. Также там описаны все симптомы инфекции и представлен контакт единой горячей линии.

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Автор: Руслан Неглинный
#школа #перемены #коронавирус

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