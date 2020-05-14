Дацюк: Майдан привел к власти предателей Украины

Украинцы, которые мечтали о лучшей жизни, в результате Майдана и военного конфликта в Донбассе получили лишь эпидемию «зрадофилии» и массовый психоз.

Такое мнение в эфире YouTube-канала «Politeka» высказал украинский философ Сергей Дацюк, который ранее активно поддерживал Майдан.

По его словам, украинские власти и олигархи оказались негодяями и предали простых украинцев, которые «поголовно рвались в бой с Россией».

«Проблема Украины началась в 2013 году. Мы думали, что тот бунт на Майдане начнёт еврореволюцию или революцию достоинства. И мы получим от этого абсолютно ощутимую выгоду, — отмечает украинский философ. — Но начатая война показала нам, что усилий необходимо вложить больше».

При этом украинцы, заявил он, были готовы прикладывать эти усилия, люди готовы были воевать и стояли у военкоматов.

«Думаю, и во время войны можно было получить большую выгоду. Потому что была большая пассионарность, — подчеркнул Дацюк. — А украинский правящий класс, который тогда еще был, а потом исчез и превратился в привилегированный – он уже ничем не управлял, было введено внешнее управление, а остались только привилегии».

И тут, с возмущением подчеркивает философ, когда люди хотели воевать, добробаты были готовы помогать и самоорганизовались для этого, когда волонтеры были готовы оказывать услуги разного рода, неожиданно произошла фрустрация – правящий класс решил отказаться от войны и заняться торговлей.

Именно после этого предательства «киевского политикума», отмечает Дацюк, в украинском обществе развилась массовая истерия.

«Возникает такое явление, как зрадофилия, которая порождает в обществе массовый психоз – когда любая попытка как-то противодействовать сразу натыкается на эмоциональный ответ, – и «зрада, зрада!». И эти зрадофилы начинают доминировать», — заявил он.

В заключение философ напомнил, как перед прошлогодними президентскими выборами эту зрадофилию искусственно трансформировали в порохоботство.