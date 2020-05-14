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19:26   14 Мая 2020
Экономика

Депутат Пахомов поддержал идею заморозки тарифов на газ и электричество

Депутат Пахомов поддержал идею заморозки тарифов на газ и электричество

Инициатива сенатора Сергея Леонов заморозить тарифы на газ и электроэнергию для населения до конца года является логичной и правильной, считает депутат Госдумы Сергей Пахомов.

В обычное время такая идея расценивалась бы как политический популизм, однако в период пандемии COVID-19 решение выглядит своевременным. Эксперты Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в апреле уже изучали ситуацию и допустили снижение максимальной планки повышения тарифов в два раза, но ситуация развивается, так что полная заморозка оправдана, отметил Пахомов в интервью "360".

Это не должно повлиять на устойчивость системы электро- и газоснабжения, подготовку к осенне-зимнему отопительному периоду. Эффект будет в большей степени заметен для инвестиционных программ, планировавшихся в сфере ЖКХ на 2020 год, вот с ними придется повременить, хотя в каждом регионе может сложиться по-разному, добавил парламентарий.

Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов подтверждает, что значимость тарифов на различные услуги жизнеобеспечения для россиян весьма велика. В условиях снижения доходов домохозяйств для отдельных семей такие платежи становятся особенно ощутимыми. 

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Автор: Руслан Неглинный
#жкх #тарифы #газ #электроэнергия #жку #пахомов #пандемия #коронавирус

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