Гости эфира «Патриота» поддержали изменения в ЕГЭ-2020 и оценили итоги «дистанционки»

Как коронавирус повлияет на сдачу ЕГЭ в 2020 году? Поменяются ли требования к помещениям для сдачи экзамена? Каковы итоги дистанционного обучения? Эти и другие вопросы обсудили эксперты на онлайн-трансляции Медиагруппы «Патриот».

Даты проведения ЕГЭ в России перенесены с начала лета на более поздний и пока не известный срок. Выпускники в 2020 году будут сдавать экзамены только по двум предметам, которые они выберут самостоятельно. Однако перенос ЕГЭ из-за COVID-19 не может повлиять на подготовку к нему, уверен председатель Всероссийского педагогического собрания в Петербурге Константин Тхостов.

«Программный материал пройден, школьники в тонусе. Важно, чтобы они не выгорели до экзамена. Чтобы педагоги находились в тонусе для того, чтобы школьники в оптимальной форме были для сдачи ЕГЭ», — добавил Тхостов.

По его словам, отмена экзаменов в 2020 году невозможна, поскольку вузы не могут не набрать студентов.

«Это план экономики РФ, а она циклична», — объяснил эксперт.

В России не готовы рисковать здоровьем выпускников и организаторов экзамена, прокомментировал Тхостов решение Минпросвещения РФ о сдаче школьниками всего двух профильных предметов. Он напомнил, что большинство проверяющих ЕГЭ экспертов — возрастные люди.

«Мы сами довели ситуацию до такого развития, не соблюдали правила с начала апреля по май. Расхлебывать приходится в том числе сфере образования», — считает Тхостов.

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец положительно оценивает решение вузов принимать абитуриентов без сдачи общих дисциплин. По ее словам, это поможет разгрузить и систему, и детей.

«Получается, что в одном кабинете смогут находиться всего лишь несколько детей, учитывая дистанцию, которую сейчас необходимо соблюдать. И не факт вообще, что вся кампания не переместится на осень», — заключила Волынец.

Однако даже если по всей России введенные из-за эпидемии коронавируса ограничения будут отменены, а в Москве сохранятся, проводить ЕГЭ в школах будет нельзя. Экзамен проводится единоразово и единовременно во всех регионах России, подчеркнула Волынец.

Перенос сроков сдачи ЕГЭ-2020 позволит петербургским учителям раньше обычного уйти в летний отпуск, рассказала глава отдела общего образования петербургского Комитета по образованию Анна Грубская. Школьных учителей начнут отпускать в отпуск уже в июне, а в августе они вернутся для подготовки к новому учебному году.

«Все зависит от того, как сейчас выстроится ситуация с ЕГЭ, и будет происходить при согласовании с учителями. Наверное, это общий вопрос по всей стране», — добавила Грубская.

В целом, эксперты позитивно оценивают итоги дистанционного образования, которое длится в школах с начала апреля. Об этом говорят и сами ученики, и их родители.

«Негативный опыт поможет нам учесть его на будущее. Дети с ограниченными возможностями здоровья и спортсмены будут использовать возможности дистанционного обучения и дальше. Сама система вышла на новый уровень, и опыт получили все», — сказала она.

Тхостов солидарен с коллегой. Критерии эффективности и схемы дистанционного обучения должны быть прописаны в положении об организации учебного процесса.