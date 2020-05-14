Попытки Навального приравнять электронное голосование к "Умному" обречены на провал

Госдума РФ одобрила законопроект о дистанционном голосовании. Блогер Алексей Навальный и его соратник Леонид Волков набросились на документ, заявив, что он стал ответом на "Умное голосование" (УГ) ФБК (признан в РФ иноагентом).

Навальный по привычке назвал электронное голосование инструментом борьбы с ним, не вдаваясь в детали. Однако в отличие от УГ новый инструмент обещает быть более защищенным от внешних вмешательств, чего не смог обеспечить провальный проект ФБК.

Не успел проект закона сформироваться в действующий инструмент, а несистемная оппозиция уже почти запустила новый конфликт. Свою позицию о том, что Кремль решил таким образом бороться с ФБК, Навальный и Волков разнесли по соцсетям.

Подобные утверждения голословны и ничем не подкреплены. Проект удаленного голосования появился как вынужденная мера в период пандемии коронавируса, так как в стране действует ряд ограничений, которые исключают проведение любых массовых мероприятий.

Новый механизм голосования никак не нарушает демократические принципы. УГ же фактически стало имиджевым проектом самого Навального. Глава ФБК сам определяет, кому из кандидатов в депутаты должны отдать предпочтение жители России, пишет ФАН.