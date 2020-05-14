Сотрудники ФСБ Крыма задержали бывшего директора предприятия "Крымавтотранс"

Представители ФСБ Крыма задержали бывшего главу ГУП "Крымавтотранс" по подозрению в крупном хищении денег.

Топ-менеджер, который занимал ответственный пост с сентября 2018 по июль 2019 года сейчас находится под стражей. Согласно имеющейся информации, он незаконно провел выплаты для себя и помощников на сумму примерно в 5 миллионов рублей, передает телеканал РЕН ТВ. А также скрыл факт своей деятельности от Министерства транспорта Республики Крым.

Сейчас продолжается проверка всех подробностей произошедшего по факту возбуждения уголовного дела по ст.160 УК РФ "Присвоение или растрата". Если вину задержанного удаться доказать, то его ждет до десяти лет лишения свободы в качестве наказания.