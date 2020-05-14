Сирийские войска производят разминирование Алеппо, возвращая город к мирной жизни

Сирийские военнослужащие повышают уровень безопасности жителей Алеппо, осуществляя разминирование районов города, пишут СМИ.

Разминирование улиц районов аль-Индарат, Рамусех и Умм-Хауш, расположенных в городе Алеппо, является важнейшей задачей для инженерных подразделений правительственных войск Сирии, передает ФАН. Брошенные террористами боеприпасы, а также оставленные самодельные взрывные устройства, представляют серьезную угрозу для жителей мегаполиса. По информации местных СМИ, сирийские военные будут осуществлять работы по зачистке районов от взрывоопасных объектов с 10.00 до 16.00.

Президент Сирии Башар Асад прикладывает огромные усилия к процессу послевоенного восстановления государства. Те средства, которые он выделил на разминирование жилых кварталов, помогут обезопасить жителей Алеппо и позволят приблизить полный переход к мирной жизни страны.