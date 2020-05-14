Правозащитница Екатерина Гордон может оказаться очередной марионеткой Ходорковского

Беглый олигарх Михаил Ходорковский в юности занимался тем, что присваивал себе идеи студентов института Менделеева. Об этом на своей странице в Instagram написал продюсер Андрей Разин.

Так Разин отреагировал на публикацию правозащитницы Екатерины Гордон, заявившей о своих политических амбициях. По словам продюсера, Гордон занимается лишь тем, что агитирует россиян участвовать в незаконных митингах, а всех несогласных с ее мнением оскорбляет.

По мнению Разина, такое поведение Гордон может оплачиваться извне. Например, Ходорковским, известным не только своими антироссийскими, но и незаконными действиями.

В качестве примера Андрей Разин привел историю из 1980-х годов, когда он вместе с Ходорковским трудился во Фрунзенском районном комитете комсомола столицы. Речь идет о том, что будущий беглый олигарх занимался тем, что воровал идеи учащихся института Менделеева, где работали его родители. Идеи впоследствии патентовались. Позднее семейство Ходорковских переключилось на нефтяной бизнес, присвоив себе доходы россиян, пишет Nation News.

Завершил свою гневную тираду Разин тем, что в грубой форме предложил Гордон покинуть Россию вслед за Ходорковским.