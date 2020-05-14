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18:28   14 Мая 2020
Общество

Ерженков: Навальный идет на контакт только с теми СМИ, которые готовы ему подчиняться

Ерженков: Навальный идет на контакт только с теми СМИ, которые готовы ему подчиняться

Одиозный блогер Алексей Навальный очень надменен по отношению к неинтересующим его изданиям, заявил бывший сотрудник телеканала "Дождь" Сергей Ерженков.

Свой опыт работы с Навальным бывший сотрудник "Дождя" осветил в Facebook, сообщает Nation News. Журналист рассказал, как блогер работал вместе с телеканалом над фильмом. Тогда с Навальным еще приходила юрист признанного в РФ иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь. 

"Любовь Соболь и прочие важные в ФБК люди тогда заискивающе выстраивали отношения с "Дождем" и учились делать репортажи. Научившись – бросили", – заявил Ерженков.

После окончания сотрудничества Навальный отказывался давать интервью "Дождю", обосновывая это тем, что на его YouTube-канале больше подписчиков, сообщил журналист. Однако в 2020 году блогер и его протеже Соболь все же посетили телеканал для участия в передаче "Еще не вечер". Однако диалог прошел скучно, несмотря на то, что оба либеральных активиста согласились на "острые" вопросы. 

Соболь в ходе беседы также отметила, что в структуре ФБК якобы царит демократия. Однако бывший юрист фонда Виталий Серуканов в тот же день развенчал это заявление, отметив, что руководство структуры ведет себя по отношению к подчиненным достаточно жестко.

ФБК за свою деятельность должно отвечать финансово, уверен блогер Эрнест Макаренко. Однако он подчеркнул, что вряд ли Навальный согласится оплачивать законные штрафы из своего кармана. Вместо этого он соберет деньги с подписчиков, заявил Макаренко.

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Автор: Ирина Большунова
#дождь #навальный #соболь

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