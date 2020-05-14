Киев негодует из-за встречи Козака в Берлине без представителей Украины

Президент Украины Владимир Зеленский пока никак не отреагировал на прошедшую в Берлине встречу представителей России и Германии, без него решавших «украинский вопрос», и это возмутило киевского политолога Сергея Тарана.

Как пишет Таран в четверг в своем Telegram-канале, специальный представитель президента РФ Дмитрий Козак провел в Берлине провел с представителями федерального канцлера Германии встречу, на которой обсуждался «украинский вопрос».

«Вас, конечно, не удивило немедленное решительное заявление президента Зеленского, что судьба Украины не может решаться без Украины. Не удивила, потому что ее тупо не было», — возмущается политолог.

При этом он с негодованием отмечает, что западные партнеры даже не удосужились проинформировать украинскую сторону о том, как проходили переговоры. По мнению Тарана, такое поведение противоречит международным нормам.

«Во времена Зеленского принцип «ничего об Украине без Украины» был безнадежно забыт. Вероятно, кто-то из украинских чиновников и попытается оправдаться, сказав, что они «в курсе» о чем говорят о нас в Берлине, Москве или Вашингтоне. Но никаких подробностей они вам не назовут», — отмечает украинский эксперт.

В Киеве, по словам Тарана, все подробности прошедших переговоров о дальнейшей судьбе Украины опять должны узнавать от «российских пропагандистов» или из европейских СМИ, так как в самой Незалежной международным партнерам, судя по всему, просто не с кем об этом говорить.