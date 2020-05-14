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Russia Today залил на сайт англоязычную версию фильма "Шугалей"
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18:09   14 Мая 2020
Общество

Russia Today залил на сайт англоязычную версию фильма "Шугалей"

Russia Today залил на сайт англоязычную версию фильма "Шугалей"

В Сети появилась англоязычная версия фильма Дениса Нейманда "Шугалей". Картина повествует о двух российских социологах, которые уже более года незаконно удерживаются в частной ливийской тюрьме.

Англоязычная версия фильма российского режиссера Дениса Нейманда "Шугалей", повествующего о судьбе двоих российских социологов, доступна для публичного просмотра. Ознакомиться с историей ученых из России на английском языке можно на сайте телеканала RT, а также на канале RT Documentary на YouTube. 1 мая мировая премьера "Шугалея" на русском языке состоялась на телеканале НТВ. 

Фильм рассказывает о событиях настоящего времени: судьбе Максима Шугалея и Самера Суэйфана — российских социологов, которые по официальному приглашению весной минувшего года прибыли в Ливию для проведения исследований. Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии без предъявления обвинения заключили их в частную тюрьму "Митига", где россияне содержатся и по сей день.

Ранее в МИД РФ официально заявили, что используют все возможности для вызволения Шугалея и Суэйфана из ливийской тюрьмы.

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Автор: Ирина Большунова
#фильм #Шугалей

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