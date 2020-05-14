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18:04   14 Мая 2020
Экономика

Эксперты МЭА ожидают увеличения глобального спроса на нефть

Эксперты МЭА ожидают увеличения глобального спроса на нефть

Оценка падения спроса на нефть по итогам 2020 года скорректирована специалистами Международного энергетического агентства (МЭА) в майском отчете.

В прошлом месяце аналитики прогнозировали, что из-за распространения новой коронавирусной инфекции спрос на черное золото снизится на рекордные 9,3 млн баррелей в сутки, а теперь этот показатель изменен на 8,6 млн.

Пересмотреть ожидания заставила наметившаяся тенденция к ослаблению ограничений на передвижение по всему миру. Еще недавно карантинные меры распространялись примерно на 4 млрд человек, но к концу мая их количество должно упасть до 2,8 млрд. Бизнес постепенно возвращается к функционированию, люди снова начинают ездить на работу, а значит, увеличивается спрос на нефтепродукты, отмечают в МЭА.

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов констатирует, что ситуация с потреблением нефти в мире выглядит лучше, чем многим казалось, однако осенью возможна вторая волна пандемии, так что делать долгосрочные прогнозы очень сложно.

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Автор: Ирина Большунова
#нефть #прогноз #мэа #пандемия #коронавирус #COVID-19

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