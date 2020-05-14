Эксперты МЭА ожидают увеличения глобального спроса на нефть

Оценка падения спроса на нефть по итогам 2020 года скорректирована специалистами Международного энергетического агентства (МЭА) в майском отчете.

В прошлом месяце аналитики прогнозировали, что из-за распространения новой коронавирусной инфекции спрос на черное золото снизится на рекордные 9,3 млн баррелей в сутки, а теперь этот показатель изменен на 8,6 млн.

Пересмотреть ожидания заставила наметившаяся тенденция к ослаблению ограничений на передвижение по всему миру. Еще недавно карантинные меры распространялись примерно на 4 млрд человек, но к концу мая их количество должно упасть до 2,8 млрд. Бизнес постепенно возвращается к функционированию, люди снова начинают ездить на работу, а значит, увеличивается спрос на нефтепродукты, отмечают в МЭА.

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов констатирует, что ситуация с потреблением нефти в мире выглядит лучше, чем многим казалось, однако осенью возможна вторая волна пандемии, так что делать долгосрочные прогнозы очень сложно.