Партия "Единая Россия" собрала более 400 млн рублей на борьбу с COVID-19 в РФ

Партией "Единая Россия" собрано 402 миллиона рублей членских взносов и пожертвований. Эти средства пойдут на борьбу с коронавирусом в стране, сообщил лидер партии Дмитрий Медведев.

Членские взносы и пожертвования на общую сумму в 402 миллиона рублей, собранные партией "Единая Россия", уйдут на помощь по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

По его словам, средства, в частности, направят на помощь медикам и людям, которые оказались в особенно трудной ситуации из-за пандемии COVID-19, на покупку реанимобилей, оборудованных аппаратами ИВЛ, на приобретение защитных костюмов для врачей, на защитные медицинские маски и перчатки для населения. Их волонтеры начнут раздавать уже со следующей недели, отметил Медведев.