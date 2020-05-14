Совфед предложил систематизировать меры поддержки малого и среднего бизнеса в регионах

Для того чтобы меры правительства по поддержке бизнеса коснулись каждого, необходимо уйти от отраслевого принципа работы с предприятиями и перейти к сервисной модели. Об этом говорится в письмах Совфеда на имя главы кабмина Михаила Мишустина.

В обращениях, которые председатель Комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов направил в четверг, 14 мая, указывается ряд проблем для малого и среднего предпринимательства (МСП). По словам сенатора, наименее проработанной мерой поддержки можно назвать банковские кредиты на выдачу зарплат сотрудникам предприятий.

Кроме того, по статистике часть организаций не попадает по действие нормативных актов, предусматривающих государственную поддержку, цитирует положения писем "Парламентская газета". Существует проблема и с получением субсидий для бизнеса в расчете 12 130 рублей на одного сотрудника. В связи с этим Совфед предложил увеличить субсидии на величину региональных коэффициентов и надбавок.

Исправить ситуацию можно в случае отказа от отраслевого принципа при поддержке малого и среднего бизнеса. По словам Кутепова, необходимо перейти к сервисной модели, когда рассматривается каждая компания по отдельности, а не отрасль, за которой она закреплена.