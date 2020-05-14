Совфед предложил систематизировать меры поддержки малого и среднего бизнеса в регионах

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Ерженков: Навальный идет на контакт только с теми СМИ, которые готовы ему подчиняться

Ерженков: Навальный идет на контакт только с теми СМИ, которые готовы ему подчиняться

 Russia Today залил на сайт англоязычную версию фильма "Шугалей"

Russia Today залил на сайт англоязычную версию фильма "Шугалей"
Попытки Навального приравнять электронное голосование к "Умному" обречены на провал

Попытки Навального приравнять электронное голосование к "Умному" обречены на провал

 Правозащитница Екатерина Гордон может оказаться очередной марионеткой Ходорковского

Правозащитница Екатерина Гордон может оказаться очередной марионеткой Ходорковского
Киев негодует из-за встречи Козака в Берлине без представителей Украины

Киев негодует из-за встречи Козака в Берлине без представителей Украины

 США превратились в мировое посмешище, утратив исключительность

США превратились в мировое посмешище, утратив исключительность
Ерженков: Навальный идет на контакт только с теми СМИ, которые готовы ему подчиняться

Ерженков: Навальный идет на контакт только с теми СМИ, которые готовы ему подчиняться

 Russia Today залил на сайт англоязычную версию фильма "Шугалей"

Russia Today залил на сайт англоязычную версию фильма "Шугалей"
Попытки Навального приравнять электронное голосование к "Умному" обречены на провал

Попытки Навального приравнять электронное голосование к "Умному" обречены на провал

 Правозащитница Екатерина Гордон может оказаться очередной марионеткой Ходорковского

Правозащитница Екатерина Гордон может оказаться очередной марионеткой Ходорковского
Киев негодует из-за встречи Козака в Берлине без представителей Украины

Киев негодует из-за встречи Козака в Берлине без представителей Украины

 США превратились в мировое посмешище, утратив исключительность

США превратились в мировое посмешище, утратив исключительность
18:00   14 Мая 2020
Экономика

Совфед предложил систематизировать меры поддержки малого и среднего бизнеса в регионах

Совфед предложил систематизировать меры поддержки малого и среднего бизнеса в регионах

Для того чтобы меры правительства по поддержке бизнеса коснулись каждого, необходимо уйти от отраслевого принципа работы с предприятиями и перейти к сервисной модели. Об этом говорится в письмах Совфеда на имя главы кабмина Михаила Мишустина.

В обращениях, которые председатель Комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов направил в четверг, 14 мая, указывается ряд проблем для малого и среднего предпринимательства (МСП). По словам сенатора, наименее проработанной мерой поддержки можно назвать банковские кредиты на выдачу зарплат сотрудникам предприятий.

Кроме того, по статистике часть организаций не попадает по действие нормативных актов, предусматривающих государственную поддержку, цитирует положения писем "Парламентская газета". Существует проблема и с получением субсидий для бизнеса в расчете 12 130 рублей на одного сотрудника. В связи с этим Совфед предложил увеличить субсидии на величину региональных коэффициентов и надбавок.

Исправить ситуацию можно в случае отказа от отраслевого принципа при поддержке малого и среднего бизнеса. По словам Кутепова, необходимо перейти к сервисной модели, когда рассматривается каждая компания по отдельности, а не отрасль, за которой она закреплена.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#россия #совфед #бизнес #поддержка бизнеса #мсп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...