Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Ерженков: Навальный идет на контакт только с теми СМИ, которые готовы ему подчиняться

Ерженков: Навальный идет на контакт только с теми СМИ, которые готовы ему подчиняться

 Russia Today залил на сайт англоязычную версию фильма "Шугалей"

Russia Today залил на сайт англоязычную версию фильма "Шугалей"
Попытки Навального приравнять электронное голосование к "Умному" обречены на провал

Попытки Навального приравнять электронное голосование к "Умному" обречены на провал

 Правозащитница Екатерина Гордон может оказаться очередной марионеткой Ходорковского

Правозащитница Екатерина Гордон может оказаться очередной марионеткой Ходорковского
Киев негодует из-за встречи Козака в Берлине без представителей Украины

Киев негодует из-за встречи Козака в Берлине без представителей Украины

 США превратились в мировое посмешище, утратив исключительность

США превратились в мировое посмешище, утратив исключительность
Ерженков: Навальный идет на контакт только с теми СМИ, которые готовы ему подчиняться

Ерженков: Навальный идет на контакт только с теми СМИ, которые готовы ему подчиняться

 Russia Today залил на сайт англоязычную версию фильма "Шугалей"

Russia Today залил на сайт англоязычную версию фильма "Шугалей"
Попытки Навального приравнять электронное голосование к "Умному" обречены на провал

Попытки Навального приравнять электронное голосование к "Умному" обречены на провал

 Правозащитница Екатерина Гордон может оказаться очередной марионеткой Ходорковского

Правозащитница Екатерина Гордон может оказаться очередной марионеткой Ходорковского
Киев негодует из-за встречи Козака в Берлине без представителей Украины

Киев негодует из-за встречи Козака в Берлине без представителей Украины

 США превратились в мировое посмешище, утратив исключительность

США превратились в мировое посмешище, утратив исключительность
18:12   14 Мая 2020
Политика

Грэм: Европа не выйдет из кризиса после завершения пандемии

Грэм: Европа не выйдет из кризиса после завершения пандемии

Распространение коронавируса показало национальный эгоизм Евросоюза, страны которого не отличились взаимопомощью в период кризиса. Об этом заявил почетный научный сотрудник Совета по международным отношениям и экс-советник администрации Джорджа Буша-младшего Томас Грэм.

На онлайн-платформе Международного дискуссионного клуба «Валдай» политолог отметил, что Европа продолжает делиться на Север и Юг. По его словам, этот процесс продолжается уже десятилетие — с момента финансового кризиса.

«Евросоюз находится в очень сложном периоде. Ему нужны лидеры, которые смогут дать базу для дальнейшей интеграции экономики в социальные сферы внешней политики», — уверен американский дипломат.

Грэм констатировал, что даже после завершения пандемии COVID-19 Европа не выйдет из кризиса.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#ес #европа #валдай #грэм #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...