Грэм: Европа не выйдет из кризиса после завершения пандемии

Распространение коронавируса показало национальный эгоизм Евросоюза, страны которого не отличились взаимопомощью в период кризиса. Об этом заявил почетный научный сотрудник Совета по международным отношениям и экс-советник администрации Джорджа Буша-младшего Томас Грэм.

На онлайн-платформе Международного дискуссионного клуба «Валдай» политолог отметил, что Европа продолжает делиться на Север и Юг. По его словам, этот процесс продолжается уже десятилетие — с момента финансового кризиса.

«Евросоюз находится в очень сложном периоде. Ему нужны лидеры, которые смогут дать базу для дальнейшей интеграции экономики в социальные сферы внешней политики», — уверен американский дипломат.

Грэм констатировал, что даже после завершения пандемии COVID-19 Европа не выйдет из кризиса.