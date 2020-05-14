США превратились в мировое посмешище, утратив исключительность

Главной жертвой эпидемии коронавируса стал миф об американской исключительности. Это продемонстрировала полная неготовность администрации США к пандемии COVID-19 и экономическому кризису.

Об этом в четверг, 14 мая, пишет «Российская газета», приводя мнение профессора истории Американского университета Питера Кузника.

По словам профессора, президент США Дональд Трамп, вместо того, чтобы признать подход своей администрации к кризису неумелым, занимается поиском козлов отпущения и участвует в дискуссиях о каких-то чудодейственных лекарствах.

«Он (Трамп) много говорил о промахах Барака Обамы и демократов, но его главная мишень – Китай. Это срабатывает с его избирателями. Но это очень опасно», — считает эксперт в области истории.

Кузник отмечает, что Китай не стесняется периодически отвечать на выпады американцев в свой адрес, и, в целом, действует умнее, заглаживая свои ошибки дипломатией щедрости.

«Пекин поставляет помощь странам, которые нуждаются в ней, включая и саму Америку. Когда европейцы оставались глухи к мольбам Италии, китайцы отправили туда два миллиона масок и респираторов. Когда Евросоюз проигнорировал призывы Сербии о помощи, на сцену вышел Китай», — напоминает профессор.

При этом именно Китай поддержал финансами Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), когда США решили перестать делать взносы в ее бюджет, а в январе текущего года Пекин дал старт поискам вакцины от коронавируса нового типа, поделившись информацией о вирусе COVID-19.

«Увы, США где-то потерялись в тот момент, когда мир нуждался в помощи или совете, единой борьбе против реального общего врага. Дональд Трамп концентрируется на собственных интересах, во многом уступая это пространство Китаю, а также России, если ей удастся справиться с распространением вируса внутри страны», — отмечает Питер Кузник.

По его словам, именно миф об американской исключительности, так настойчиво продвигаемый Штатами, стал жертвой пандемии. Штаты окончательно превратились в международное посмешище, начав этот путь при президенте Джордже Буше-младшем, и закончив при Дональде Трампе и Майкле Пенсе.