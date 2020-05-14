РКН изучает материалы The New York Times и FT на предмет фейков

Роскомнадзор изучает материалы The New York Times и FT о коронавирусе в России на предмет фейков.

Ведомство вместе с профильными органами занялось изучением статей иностранных изданий The New York Times и FT о смертности от коронавируса в России. Известно, что СМИ распространили недостоверные сведения о ситуации с COVID-19 на территории РФ. В связи с этим Министерство иностранных дел России сообщило, что меры в отношении изданий будут приняты в зависимости от того, опубликуют ли они опровержения.

Известно, что ранее прозвучали предложения лишить журналистов TheNew York Times и FT аккредитации в России.