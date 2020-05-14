Экс-советник Буша рассказал о роли России в установлении нового миропорядка

Россия сыграет важную роль в определении будущего мирового порядка, считает американский политолог Томас Грэм. Помимо американской либеральной системы ценностей существуют еще и другие, напомнил Грэм во время дискуссии Международного клуба «Валдай», проходившей в этом году в онлайн-режиме.

«США попытались сделать универсальным для всего мира свое представление о миропорядке после Холодной войны и развала СССР. Но есть разные системы ценностей, не только либеральные, и реальный вызов здесь в будущем: как примирить эти существующие порядки, как интегрировать их в один глобальный? Россия здесь сыграет важную роль, чтобы определить новый будущий миропорядок», — рассказал советник бывшего президента США Джорджа Буша.

Согласился с ключевой ролью России в мире и Самир Саран, президент фонда Observer Research Foundation. Его заинтересовал будущий «союз» Москвы и Пекина в случае окончательного разрушения господствующего миропорядка, который Штаты пытаются навязать всему миру.

«Перед Россией стоит простой вопрос: наступает момент, когда ваша страна может положить конец либеральному миропорядку, который раньше возглавляли США. Если России удастся надломить эту систему, то кого она поддержит? Китай? Это интересный «родственник» для РФ», — заключил Саран.

Ранее отношения Вашингтона и Пекина в очередной раз обострились. США обвиняют Китай в начале пандемии коронавируса и нежелании этот «факт» признавать. Как заявил американский президент Дональд Трамп, с главой КНР Си Цзиньпином у него налажены хорошие контакты, но желания беседовать сейчас нет.