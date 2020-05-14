Рябков заявил, что Вашингтон не подает никаких сигналов по СНВ

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений служит благой цели — укрепление международной безопасности, напомнил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков на онлайн-площадке Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Однако в Москву не поступает никаких сигналов из Вашингтона, которые могли бы быть восприняты, как знаки по восстановлению СНВ. Контроль над вооружениями — одна из важнейших сфер, подчеркнул дипломат.

«Нам бы хотелось получить временной ресурс, чтобы можно было создать что-то новое, что может обеспечить предсказуемость и стабильность в этой сфере», — указал Рябков.

Замминистра отметил, что ситуация меняется. В мире происходит много нового, столько же требует реформирования. Однако на все это требуется время.