Три осенних экономических удара могут стать финальными для «расшития» Украины

Экономический и политический кризисы могут обрушится на Украину уже в сентябре и октябре, а за ними – в ноябре, последует окончательное «расшитие страны».

С таким неутешительным прогнозом на украинском телеканале UKRLIFE.TV выступил накануне политолог Михаил Чаплыга.

«В сентябре мы получим сумасшедший финансово-экономический кризис. Если не ошибаюсь, на днях у нас заканчиваются деньги на казначейском счету. То есть, у нас прекращается оплата защищенных статей бюджета. У нас нет денег. Недоборы местных бюджетов составляют 25% в среднем по стране», — заявил эксперт, слова которого приводит издание «ПолитНовигатор».

Ранее, по его словам, местные бюджеты были опустошены – под предлогом коронавируса из них выкачали все имевшиеся свободные деньги. При этом власти урезали базу доходов местных бюджетов, освободив граждан от уплаты земельных налогов.

«То есть, на местном уровне будет коллапс. А, собственно, местные выборы мы ожидаем в октябре, — подчеркнул Чаплыга. — Но кризис придет чуть раньше, он будет где-то во второй половине сентября».

Затем встанет вопрос, как разрешать экономический кризис, и хорошо, если он решится именно политическим путем, добавил эксперт.

«Не дай Бог, какая-нибудь спичка попадет в бочку с порохом и тогда политическое разрешение покажется божьим даром. Если не разрешится политическим путем, тогда волна спадет, она не разрушит стены. Но придет третья волна в ноябре и это будет кризис государственности», — предсказал политолог.

По мнению эксперта, Украина с уничтоженной экономикой и социальной деградацией в целом виде будет неподъемна.