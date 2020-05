Сенатор Климов призвал оштрафовать «Медузу» за распространение фейков о коронавирусе

Сенатор Андрей Климов призвал выставить изданию «Медуза» многомиллиардные счета за фейковые публикации о якобы занижении официальной статистики смертности от коронавируса в России.

«МИД РФ и другие ведомства, должны пресекать рапространение информации, порочащее наше государство. Они должны требовать опровержения публикации. И то, что у нас к сожалению не делается — высытавлять многомиллиардные счета за такую дрянь. Наказывать надо», — подчеркнул Климов.

Сенатор напомнил, что в России действует большое количество СМИ с зарубежным финансированием, которые ориентированы на русскоязычную аудиторию. Они финансируются Госдепом США и рядом другим правительств стран НАТО, чтобы дезинформировать россиян. Такое вмешательство стоит пресекать административными рычагами.

Вслед за американскими изданиями The New York Times и Financial Times латвийское издание «Медуза» сообщило о якобы манипуляциях статистикой смертей от коронавируса в РФ. Роскомнадзор уже начал проверку материалов американских изданий на предмет фейков в соответствии с законом «Об информации».