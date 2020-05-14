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17:04   14 Мая 2020
Общество

Массовое бесплатное тестирование на COVID-19 начнется в Москве 15 мая

Массовое бесплатное тестирование на COVID-19 начнется в Москве 15 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе установлены автоматические анализаторы крови для выявления антител к коронавирусу.

Собянин отметил, что бесплатный скрининг начнется уже с 15 мая. Статистику ежедневно будут публиковать на портале mos.ru. Забор крови для тестирования будет осуществляться в 30 взрослых поликлиниках, в каждой из которых будет открыто по два процедурных кабинета.

По словам Собянина, каждый день примерно 70 тысяч москвичей будут получать приглашение пройти бесплатный анализ. Отбор жителей будет осуществляться случайным образом. Чтобы сдать кровь, необходимо будет записаться на тест онлайн, перейдя по ссылке, которая будет прикреплена в сообщении. Приглашения будут рассылаться по СМС или на электронную почту.

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Автор: Кристина Мокроусова
#собянин #коронавирус

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