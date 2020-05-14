Китай призвал своих дипломатов "сбавить тон" при обращении к США

Дипломаты Китая стали проявлять жесткую риторику в адрес США, которая сопровождается националистическими настроениями. В связи с этим советник китайского правительства Ши Иньхун рекомендовал им "сбавить тон".

Дипломаты Поднебесной развели бурную деятельность в соцсетях и ведущих интернет-ресурсах. Их действия направлены на то, чтобы защитить страну от критики Запада, которая усилилась в период пандемии коронавируса нового типа, пишет NEWS.ru.

Одним из примеров жесткой риторики являются высказывания официального представителя китайского МИД Чжао Лицзяня, который обвинил США в том, что их военные причастны к появлению коронавирусной инфекции на территории КНР.

Ситуация развивается таким образом, что Пекин планирует ввести антиамериканские санкции. Ограничения коснутся отдельных лиц, причастных к введению аналогичных мер со стороны Вашингтона, а также распространению фейков о COVID-19.

Однако советники КНР по внешней политике выступили с предостережением. Они не рекомендуют китайским властям транслировать агрессивный национализм. Напротив, Пекину необходимо стремиться к продвижению положительного образа. Последний заключается в том, что китайская политическая система превосходит остальные, за счет чего Поднебесная может стать страной-лидером как в противостоянии мировому кризису, так и в сфере медицины, говорит Ши Иньхун.

Эксперты полагают, что жесткая риторика Пекина не только сохранится, но и будет развиваться. Это выльется в определенные политические решения.