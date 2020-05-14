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16:47   14 Мая 2020
Общество

Люди сплотились против Facebook, отстаивая посты с фото "Знамя Победы над Рейхстагом"

Люди сплотились против Facebook, отстаивая посты с фото "Знамя Победы над Рейхстагом"

Facebook заблокировал аккаунты пользователей, которые опубликовали к празднику 9 Мая фотографию со Знаменем Победы над рейхстагом. В знак протеста пользователи массово стали постить фото во всех социальных сетях.

Многие считают фотографию "Знамя Победы над Рейхстагом" главным снимком Великой Отечественной войны, который стал символом победы советского народа над фашизмом. Большинство пользователей накануне 75-летия Великой Победы опубликовали фото у себя на страницах в социальной сети Facebook, после чего в аккаунтах появилась надпись "Вы заблокированы, потому что нарушили правила сообщества".

О несправедливости быстро стало известно, и граждане начали массово постить Знамя Победы в интернете, сообщает "Литературная газета". Только на этот раз рядом со знаменитой фотографией появились ироничные комментарии в адрес руководителя Facebook Марка Цукерберга. Через некоторое время Facebook принес свои извинения, объяснив недоразумение ошибкой "системы".

Сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил россиянам, в том числе и чиновникам, полностью отказаться от использования Facebook и мессенджера WhatsApp, потому что они неоднократно демонстрировали свои антироссийские взгляды.

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Автор: Борис Нестеров
#фото #facebook #блокировка #знамя победы

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