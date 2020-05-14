Грудинин хочет свалить ответственность за невыплату зарплат на государство?

Сотрудники самого знаменитого совхоза в России могут остаться без зарплаты на период карантина из-за построенного бассейна и ранее выплаченных премий руководящему составу предприятия. По мнению экспертов, о подготовке к этому сценарию может свидетельствовать публичная активность Павла Грудинина, который «зондирует почву», делая провокационные заявления.

Недавно в СМИ писали о завершенной стройке бассейна на территории поселка Совхоза имени Ленина. Где стоимость одной только металлической ванны обошлась бюджету предприятия в 3 миллиона 80 тысяч евро (а услуги компании-посредника, впоследствии обанкротившейся, обошлись совхозу еще в 100 тысяч).

После ввода карантинных мер в связи с пандемией коронавируса директор совхоза Павел Грудинин стал выступать с тезисами о низких уровнях продажи земляники в предстоящий летний сезон на информационных площадках КПРФ и проплаченных блогах. В интервью YouTube каналу «АССЕНИЗАТОР» Павел Николаевич так прокомментировал ситуацию с продажей урожая:

«Я не знаю, как мы соберем урожай и не знаю, как мы его продадим. Кризис, о котором мы говорим, коснулся прежде всего людей — покупателей, у которых, скорее всего, денег будет меньше, а это означает, что ту продукцию, которую мы производима – а мы, все-таки, производим землянику — мы не знаем, как и кому продадим».

По мнению экономиста Элеоноры Чижевской, таким способом директор Совхоза имени Ленина «проверяет на прочность» подготовленные тезисы для разъяснения причин отсрочки или отмены зарплат сотрудникам предприятия.

Закрытие рынков Грудинин прокомментировал так: «Товаропроводящие цепочки они разрушили». Но если посмотреть на примеры других стран, то видно, что подобные решения введены во всем мире. Ведь рынки — это места, где скапливается большое количество людей, что способствует быстрому распространению вируса.

Предприятия в ряде стран Европы, США, а также в России на время борьбы с пандемией, перепрофилировались на выпуск товаров первой необходимости. Таким образом, компании спасают свою прибыль и сохраняют оплачиваемые рабочие места. Но в ЗАО «Совхоз имени Ленина» такие меры не вводились.

Вместо этого, колоссальная сумма была вложена в завершение строительства бассейна, который был презентован в прямом эфире во время съезда КПРФ ко дню рождения Ленина. Только вот пока ФОК, согласно требованиям безопасности, введенным в Московской области, будет закрыт до особого распоряжения. Экономическая целесообразность подобных вложений со стороны директора Павла Грудинина вызывает массу вопросов. На них он не отвечает, зато просит государство «отменить фонд капительного ремонта, потому что сейчас всем выжить надо».

Также Грудинин выдвигает требования к власти и рассчитывает только на помощь государства.

«Перечислите тем предпринимателям, которые платили сотрудникам "белые зарплаты" по 80 процентов на каждого сотрудника», — просит директор Совхоза имени Ленина.

Подобные заявления кажутся абсурдом, если учитывать тот факт, что Грудинин получает заработную плату в размере двух миллионов рублей, о чем он сам неоднократно говорил в интервью. Также в СМИ были обнародованы данные, где сказано, что Грудинин выписал себе больше 126 миллионов рублей премий со счетов предприятия. Не говоря уже о выведенных на зарубежные счета девяти миллиардах рублей с 2008 года.

Если сложить все эти суммы, то ясно, что у совхоза есть возможность оказать финансовую помощь каждому сотруднику предприятия, не дожидаясь поддержки от государства. Но пока никаких действий, связанных с подобными финансовыми решениями, Павел Грудинин не делал.

Публицист Олег Лурье считает, что следующим закономерным шагом Грудинина станет огульное обвинение государства в собственных просчетах.

«Именно это первый шаг у Грудинина, второй шаг у него будет – "Я вас всех увольняю, потому что государство мне — миллиардеру — не дало денег". И никто ему не задаст вопрос: "Почему ты не даешь государству денег в помощь людям?". И вопрос: "Какой же ты бизнесмен, если ты ничего не можешь, не помогаешь стране, а наоборот требуешь лишить врачей и людей с детьми доплат". Дайте денег Грудинину — это уже верх цинизма», — прокомментировал непростую ситуацию в совхозе журналист.

Даже если под нажимом покровителей Грудинина из руководства КПРФ власть примет решение помочь предприятию деньгами, вопрос с выплатами заработных плат может все равно не решиться. Согласно букве закона, у руля ЗАО «Совхоз имени Ленина» на сегодняшний день находится нелегитимный директор. Собрание акционеров, которое прошло 19 марта, было проведено незаконно, сопровождалось многочисленными нарушениями и противоречило требованиям аудиторской компании, которая обслуживает совхоз на протяжении нескольких лет. Следовательно, велика вероятность, что ответить за невыплаты сотрудникам будет скоро некому.