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16:35   14 Мая 2020
Общество

Госдума призвала МИД лишить аккредитации западные СМИ, тиражирующие фейки о пандемии в РФ

Госдума призвала МИД лишить аккредитации западные СМИ, тиражирующие фейки о пандемии в РФ

Члены Госдумы начнут работу над инициативой об ужесточении ответственности за публикацию недостоверной информации в Сети, заявил первый зампред фракции "Единая Россия".

Законопроект, который подразумевает уголовное наказание за распространение фейковой информации о коронавирусной инфекции был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 1 апреля. Мера оказалась вынужденной из-за публикации некоторыми СМИ недостоверной информации об эпидемиологической обстановке в стране. Чаще всего подобные тексты публиковали издания типа "Радио Свобода" и "Медузы".

Своевольная публикация некоторыми СМИ неправдивой информации о пандемии в России обратила внимание на две проблемы. Первая заключается в распространении фейков, а вторая в своевольном перепечатывании некоторых западных материалов. Чтобы урегулировать первый момент, парламентарии Госдумы начали разрабатывать способ лишения аккредитации недобросовестных СМИ. Информацией об этом в комментарии изданию "ПолитРоссия" поделился  первый заместитель председателя фракции "Единая Россия", член думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Андрей Исаев.

Комиссия Госдумы уже направила в МИД России письмо, в котором собрала все данные о недостоверных материалах о пандемии. Депутаты рассчитывают, что сотрудники внешнеполитического ведомства разберутся с проблемой перепечатывания иностранных источников. В случае необходимости рассматривается возможность лишения аккредитации отдельных корреспондентов, подчеркнул Исаев. Актуальную информацию об эпидемиологической обстановке на территории Российской Федерации следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Илья Романович
#госдума #сми #исаев #фейки

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