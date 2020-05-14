В Киеве опасаются бунта мэров и распада Украины

Украина представляет из себя, страну, собранную из лоскутов, которая и ста лет не просуществовала в своих нынешних границах. Поэтому. Хоть там и есть запрос на сильного лидера, но появление настоящего диктатора может привести к потере территорий.

Такое мнение в эфире украинского телеканала «112» высказал политолог Руслан Бортник, по словам которого региональные элиты на Украине уже сейчас демонстрируют неподчинение Киеву и говорят о возможности забрать власть в свои руки.

При этом эксперт отметил, что никто в украинском обществе не верит, что нынешний президент страны Владимир Зеленский может стать той самой «сильной рукой», которая так необходима Украине. Диктатура, подчеркнул он, может быть там, где есть либо диктатор, либо фигура, способная им стать, а на Украине сейчас ничего подобного нет даже на горизонте.

«Есть полудиктаторы, недодиктаторы, люди, которые хотят быть диктаторами, но такого человека, который может объединить страну сильной рукой, такого своего Лукашенко, скажем, у нас нет и вряд ли появится», — приводит слова Бортника издание «Политновигатор».

При этом политолог отметил, что для украинцев модель лидера, подобного Лукашенко, потенциально ближе, но попытки создать его могут привести к уменьшению территории страны.

«У нас собранная по лоскутам страна, которая и 100 лет не просуществовала в своих границах. И у нас очень сильные региональные элиты», — подчеркнул эксперт.

По его словам, о давлении региональных элит свидетельствует и повсеместное обрушение карантина, и ежедневно принимаемые правительством новые послабления, и «переобувающийся на лету» Кличко.