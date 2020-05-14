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17:39   14 Мая 2020
Россия

Представители Москальковой проверят кризисные центры для жертв домашнего насилия

Представители Москальковой проверят кризисные центры для жертв домашнего насилия

Депутаты ГД попросили Генеральную прокуратуру проверить материалы в СМИ о росте количества жалоб на домашнее насилие во время режима самоизоляции, передает «Царьград» со ссылкой на копию письма.

По словам парламентариев, информация о том, что в период пандемии и режима самоизоляции в стране в 2,5 раза выросло число случаев домашнего насилия, о чем ранее говорила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова со ссылкой на ряд НКО, противоречит данным МВД.

С 2016 года в России разрабатывается проект закона о профилактике семейно-бытового насилия. Документ уже вносили в ГД, но направили на доработку. С 2019 года проектом занимается рабочая группа в СФ. В апреле спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что работу над законопроектом приостановили до конца пандемии коронавируса. 

Представители Москальковой проверят кризисные центры для жертв домашнего насилия

Сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой проверят центры временного содержания, дома-интернаты и кризисные центры для жертв домашнего насилия, сообщил пресс-секретарь российского омбудсмена Алексей Зловедов в комментарии «Политики Сегодня». По его словам, сейчас не решили, какие именно центры посетят.

Уполномоченному по правам человека в РФ поступали тревожные сигналы от НКО и обращения от граждан. Также омбудсмен ежедневно получает сводку мониторинга СМИ.

«Правда, сразу можно подчеркнуть, таких обращений было очень мало. Но, тем не менее, поскольку сообщали НКО и несколько обращений все-таки было, она приняла решение получить информацию из первых рук. Но когда это будет, сказать сложно», — заключил Зловедов.

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Автор: Андрей Рыдаль
#россия #москалькова #насилие #интернат

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