Путин предложил создать в России базу генетических данных

Владимир Путин инициировал создание национальной базы генетической информации в ходе совещания по развитию генетических технологий.

Ранее российский лидер заявил, что ситуация с коронавирусом позволила стране вернуться к обсуждению стратегических задач и масштабных проектов. В частности, он отметил важность развития генетических технологий. Эту сферу он поставил в один ряд с космической и атомной отраслями.

Во время видеоконференции с представителями государственной власти и научными специалистами президент отметил, что необходимо выстроить систему контроля в развивающейся области генной инженерии. Эта отрасль требует тонкого баланса между этическими нормами и научной свободой, добавил Владимир Путин.