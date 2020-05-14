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16:31   14 Мая 2020
Общество

Путин предложил создать в России базу генетических данных

Путин предложил создать в России базу генетических данных

Владимир Путин инициировал создание национальной базы генетической информации в ходе совещания по развитию генетических технологий.

Ранее российский лидер заявил, что ситуация с коронавирусом позволила стране вернуться к обсуждению стратегических задач и масштабных проектов. В частности, он отметил важность развития генетических технологий. Эту сферу он поставил в один ряд с космической и атомной отраслями. 

Во время видеоконференции с представителями государственной власти и научными специалистами президент отметил, что необходимо выстроить систему контроля в развивающейся области генной инженерии. Эта отрасль требует тонкого баланса между этическими нормами и научной свободой, добавил Владимир Путин. 

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Автор: Ирина Большунова
#путин #совещание #генетика

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