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16:28   14 Мая 2020
Политика

Трамп пригрозил полным разрывом связей с Китаем из-за пандемии

Трамп пригрозил полным разрывом связей с Китаем из-за пандемии

Соединенные Штаты могут полностью прекратить отношения с Китаем, поскольку тот виновен в начале пандемии нового коронавируса и не хочет это признавать, заявил президент Дональд Трамп.

С председателем КНР Си Цзиньпином налажены хорошие контакты, но сейчас не хочется с ним беседовать. США много что могут сделать, в том числе полностью разорвать связи, отметил глава Белого дома. Он напомнил, что вспышка COVID-19 произошла вскоре после выработки соглашения о первой фазе торговой сделки с Пекином. Тогда никто ничего не понимал, но Трамп "очень разочарован в Китае".

В ответ на неправильные, по мнению Вашингтона, действия в этой ситуации американские сенаторы рассматривают варианты санкций (в их числе, например, прекращение выдачи виз китайским студентам), а также выплаты компенсации.

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Автор: Руслан Неглинный
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