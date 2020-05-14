Трамп пригрозил полным разрывом связей с Китаем из-за пандемии

Соединенные Штаты могут полностью прекратить отношения с Китаем, поскольку тот виновен в начале пандемии нового коронавируса и не хочет это признавать, заявил президент Дональд Трамп.

С председателем КНР Си Цзиньпином налажены хорошие контакты, но сейчас не хочется с ним беседовать. США много что могут сделать, в том числе полностью разорвать связи, отметил глава Белого дома. Он напомнил, что вспышка COVID-19 произошла вскоре после выработки соглашения о первой фазе торговой сделки с Пекином. Тогда никто ничего не понимал, но Трамп "очень разочарован в Китае".

В ответ на неправильные, по мнению Вашингтона, действия в этой ситуации американские сенаторы рассматривают варианты санкций (в их числе, например, прекращение выдачи виз китайским студентам), а также выплаты компенсации.