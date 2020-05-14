Самир Саран: пандемия COVID-19 показала необходимость радикальной реформы ООН
Система ООН требует радикальных реформ и пандемия коронавируса это подчеркнула. Об этом заявил президент фонда Observer Research Foundation из Нью-Дели Самир Саран во время онлайн-презентации внеочередного специального доклада Международного дискуссионного клуба «Валдай» «Не одичать в "осыпающемся мире"».
«Система ООН старая, она больна и пандемия это подчеркнула. Подобное происходило и в прошлом. Сейчас мы пытаемся использовать решения XX века для проблем XXI века. Нужны радикальные реформы», — считает он.
Саран сомневается, что можно сохранить систему ООН в том виде, в котором она существует сейчас.
«Возможно, появятся новые международные ассоциации, которые нам помогут, но я не убежден, что ООН можно сохранить в текущей форме. Нужна радикальная реформа», — подчеркнул он.
Самир Саран также считает, что биполярность (баланс сил в международных отношениях) помогает сохранить мир.
«Я верю, что вопрос биполярности существует, но я не отношусь к этому негативно. Биполярность в холодную войну достигла большего для мира, чтобы сохранить его. Она не так уж и плоха. Если будут сильными Китай, Россия и США — это поможет поддержать международную стабильность и порядок — то, на что США были неспособны в одиночку», — резюмировал он.