Самир Саран: пандемия COVID-19 показала необходимость радикальной реформы ООН

Система ООН требует радикальных реформ и пандемия коронавируса это подчеркнула. Об этом заявил президент фонда Observer Research Foundation из Нью-Дели Самир Саран во время онлайн-презентации внеочередного специального доклада Международного дискуссионного клуба «Валдай» «Не одичать в "осыпающемся мире"».

«Система ООН старая, она больна и пандемия это подчеркнула. Подобное происходило и в прошлом. Сейчас мы пытаемся использовать решения XX века для проблем XXI века. Нужны радикальные реформы», — считает он.

Саран сомневается, что можно сохранить систему ООН в том виде, в котором она существует сейчас.

«Возможно, появятся новые международные ассоциации, которые нам помогут, но я не убежден, что ООН можно сохранить в текущей форме. Нужна радикальная реформа», — подчеркнул он.

Самир Саран также считает, что биполярность (баланс сил в международных отношениях) помогает сохранить мир.