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16:21   14 Мая 2020
Экономика

Лукашенко намерен добиваться льготных тарифов на газ из России

Лукашенко намерен добиваться льготных тарифов на газ из России

Белоруссия намерена достичь соглашения по снижению цены на российский газ. По словам президента республики Александра Лукашенко, у "Газпрома" есть возможности предоставить льготное предложение, скорректировав тариф по европейскому образцу.

Очередные переговоры руководства республики с "Газпромом" должны пройти в мае 2020 года, сообщил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас. В ходе встречи Минск хочет достигнуть принципиального соглашения по льготной тарификации газовых поставок.

Инициатива Белоруссии должна преодолеть сложившуюся торговую "несправедливость", уверен Лукашенко. В 2020 году страна получает газ из России по цене, которая превышает таковую для Германии. По данным главы государства, сегодня "Газпром" просит за тысячу кубометров голубого топлива около 127 долларов. Партнер России по ЕАЭС предлагает поднять вопрос льгот на грядущей видеоконференции представителей стран объединения.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #газпром #белоруссия #лукашенко #торговля

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