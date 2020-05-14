Макаренко: допускать работу вражеских СМИ на нашей территории — безобразие

Необходимо доработать закон о противодействии фейкам в СМИ, считает блогер и общественный деятель Эрнест Макаренко.

Российские либеральные СМИ, публикующие фейки о коронавирусе, активно ссылаются на зарубежных коллег в своих материалах, чтобы избежать наказания за распространение недостоверной информации. Закон о противодействии фейкам в СМИ был принят в России в марте. Согласно ему, главреду издания грозит уголовная ответственность, если будет доказана его вина. Однако те случаи, когда СМИ ссылаются на иностранные источники, не регламентированы.

Закон о противодействии фейк-ньюс нуждается в доработке, заявил блогер и общественный деятель Эрнест Макаренко в беседе с Nation News. СМИ должны проверять то, что они публикуют на своих ресурсах. Схема создания и тиражирования фейковых новостей отработана давно, отметил общественный деятель.

Изначально информация появляется на каком-либо неизвестном аккаунте в социальных сетях. Затем на него ссылается крупное СМИ. Известны случаи, когда крупные издания публиковали недостоверные новости, сославшись именно на сомнительные страницы в соцсетях, напомнил Эрнест Макаренко. Блогер раскритиковал издания, работающие в РФ, но защищающие политические интересы других стран.

"Как может быть такое, что во время войны, а сейчас идет изощренная информационная война, противнику официально разрешено работать на нашей территории? Это безобразие!" — отметил Макаренко.

То, что на территории российского государства работают "вражеские рупоры", блогер назвал недопустимым. В сложившейся ситуации важно не только держать оборону от бомбардировок фейками, но и "бить в ответ", резюмировал общественный деятель Эрнест Макаренко.