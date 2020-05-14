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16:15   14 Мая 2020
Россия

Путин заявил, что план развития экономики РФ должен восстановить деловую жизнь

Путин заявил, что план развития экономики РФ должен восстановить деловую жизнь

Подготавливаемый план развития российской экономики РФ должен обеспечить восстановление деловой жизни в стране после пандемии коронавируса. Также он должен дать новое качество экономического роста, в том числе и за счет структурных изменений. С таким заявлением выступил сегодня президент России Владимир Путин. 

Ранее глава государства поручил кабмину РФ в срок до 1 июня разработать план действий по восстановлению российской экономики и ее росту. Концепция плана должна также отражать действия по восстановлению занятости и доходов населения.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #путин #экономика #развития

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