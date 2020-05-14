Подготавливаемый план развития российской экономики РФ должен обеспечить восстановление деловой жизни в стране после пандемии коронавируса. Также он должен дать новое качество экономического роста, в том числе и за счет структурных изменений. С таким заявлением выступил сегодня президент России Владимир Путин.

Ранее глава государства поручил кабмину РФ в срок до 1 июня разработать план действий по восстановлению российской экономики и ее росту. Концепция плана должна также отражать действия по восстановлению занятости и доходов населения.