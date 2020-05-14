Пандемия COVID-19 подтолкнула коммуникационную цифровую революцию в мире

Президент фонда Observer Research Foundation из Нью-Дели Самир Саран считает, что пандемия коронавируса поспособствовала коммуникационной цифровой революции. Об этом он заявил во время онлайн-презентации внеочередного специального доклада Международного дискуссионного клуба «Валдай» «Не одичать в "осыпающемся мире"».

Саран напомнил о периоде, когда в мире бушевал испанский грипп. Люди тогда только начинали использовать в повседневной жизни недавно изобретенный телефон.

«Тогда рухнула система телефонной связи, но технология осталась и изменила жизнь навсегда», — сказал он.

В нынешней ситуации, люди по всему миру стали активно использовать сервис для онлайн-концеренций ZOOM. Саран уверен, что этот процесс уже в ближайшие два года сильно повлияет на общество.