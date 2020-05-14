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 Пандемия COVID-19 подтолкнула коммуникационную цифровую революцию в мире

Пандемия COVID-19 подтолкнула коммуникационную цифровую революцию в мире
16:26   14 Мая 2020
Весь мир

Пандемия COVID-19 подтолкнула коммуникационную цифровую революцию в мире

Пандемия COVID-19 подтолкнула коммуникационную цифровую революцию в мире

Президент фонда Observer Research Foundation из Нью-Дели Самир Саран считает, что пандемия коронавируса поспособствовала коммуникационной цифровой революции. Об этом он заявил во время онлайн-презентации внеочередного специального доклада Международного дискуссионного клуба «Валдай» «Не одичать в "осыпающемся мире"».

Саран напомнил о периоде, когда в мире бушевал испанский грипп. Люди тогда только начинали использовать в повседневной жизни недавно изобретенный телефон.

«Тогда рухнула система телефонной связи, но технология осталась и изменила жизнь навсегда», — сказал он.

В нынешней ситуации, люди по всему миру стали активно использовать сервис для онлайн-концеренций ZOOM. Саран уверен, что этот процесс уже в ближайшие два года сильно повлияет на общество.

«ZOOM становится сферой публичного общения. Эта платформизация сильно повлияет на страны в ближайшие два года, сильно повлияет на общество на следующие 4-5 десятилетий», — уверен эксперт.

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Автор: Петр Александров
#валдай #коронавирус #zoom #цифровая революция

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