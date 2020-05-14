Рябков заявил о вступлении в новую фазу взаимоотношений человека и общества

Совокупность политических систем, бизнеса и технологий создают новую среду обитания, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. 14 мая он поучаствовал в онлайн-эфире Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Политика Сегодня» поинтересовалась у замминистра: какова вероятность, что те инструменты контроля, которые мобилизовали государства для борьбы с пандемией, будут использованы для ограничения свобод по сценарию цифровых антиутопий. В ответ дипломат процитировал строки из доклада:

«Глава называется "Великий уравнитель": многие инструменты контроля над обществом, за которые прежде жестко критиковали автократов, не просто применимы, но и востребованы в демократических системах. <…> Борьба диктатуры и свободы вряд ли будет зависеть от формы политического режима».

Рябков отметил «очень интересную постановку вопроса», в чем его поддержали коллеги. По его словам, человечество вступает в новую фазу рассмотрения взаимоотношений человека и общества. Так, политические системы дополняются ролью корпораций и технологий, что создает новую среду обитания.

«Некоторые инстинкты съеживания, изоляции в своей скорлупе в этих условиях могут оказаться свойственными и для индивидуумов, а не только для государств. Происходит социальное дистанцирование», — сказал замглавы МИД.

Напомним: из-за пандемии коронавируса некоторые страны прибегли к цифровому контролю — при помощи мобильных сетей и интернета. По последним данным, в России с начала эпидемии выявили 250 тысяч людей с COVID-19.